Condividi | Red 9:29 Oggi pomeriggio, per le conferenze organizzate dalla Presidenza dell´Università delle tre età, Toni Torre parlerà dello stagno del Calich. Giovedì, cibo, festa ed allegria Nuovi incontri con l´Ute Alghero



ALGHERO - Oggi pomeriggio (martedì), per le conferenze organizzate dalla Presidenza dell'Università delle tre età di Alghero, Toni Torre, titolare Ivram ed ex consigliere del Parco di Porto Conte, terrà la conferenza intitolata “Lo stagno del Calich, una realtà ancora da scoprire?”. L'appuntamento è alle 16.30, nel Salone dell'ex Seminario, in Via Sassari 179. Giovedì 28, invece, non ci sarà una conferenza, visto che il gruppo degli iscritti parteciperà al pranzo conviviale in occasione del Giovedì grasso alle “Tenute Delogu”.



Nella foto: Toni Torre Commenti ALGHERO - Oggi pomeriggio (martedì), per le conferenze organizzate dalla Presidenza dell'Università delle tre età di Alghero, Toni Torre, titolare Ivram ed ex consigliere del Parco di Porto Conte, terrà la conferenza intitolata “Lo stagno del Calich, una realtà ancora da scoprire?”. L'appuntamento è alle 16.30, nel Salone dell'ex Seminario, in Via Sassari 179. Giovedì 28, invece, non ci sarà una conferenza, visto che il gruppo degli iscritti parteciperà al pranzo conviviale in occasione del Giovedì grasso alle “Tenute Delogu”.Nella foto: Toni Torre