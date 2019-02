Bitti, fiamme al camioncino del latte

24/2/2019 Latte, ssalto alla cisterna nel Nuorese Nessuna tregua nel giorno del voto per le regionali in Sardegna da parte dei pastori sardi che protestano per il prezzo del latte. I due hanno costretto l´autista a fermarsi e a sversare il latte sull´asfalto. Poi hanno fatto perdere le loro tracce