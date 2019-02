Condividi | Red 20:09 La compagine algherese la spunta solo al tie-break sul campo dei giovanissimi sassaresi della Silvio Pellico, nel match valido per il campionato di Prima divisione di pallavolo maschile WebProject Sottorete vince, ma non convince



ALGHERO - Vittoria con il brivido per la WebProject Sottorete Alghero, che strappa il risultato in casa della Silvio Pellico Sassari (2-3), ma lascia per strada un punto, che potrebbe avere un peso nell'economia del campionato di Prima divisione di pallavolo maschile. Molti alti e bassi nella presentazione dei catalani: sprazzi di bel gioco alternati a lunghe fasi sterili, poco mordente per una prestazione non all'altezza delle aspettative in cui gli algheresi, seppure impreziositi da alcune giocate da applausi di Sotgia, nella doppia veste di allenatore/giocatore, non hanno avuto la capacità di comandare e chiudere la partita.



Set giocati sempre punto a punto, ma con i giovani sassaresi, forti di un vigore atletico superiore, in generale più convincenti degli ospiti. A tradire i “pellicani”, forse, un eccesso di foga dettato dall'inesperienza nel decisivo tie-break. I catalani del presidente Ogno, dopo aver annullato un match point hanno chiuso il match 17-15, allungando così la striscia di risultati positivi.



Amaro in bocca per coach Sotgia: «Per noi oggi è un grande passo indietro, salvo parzialmente il risultato, ma certamente non c'è da gioire per la prestazione. Dobbiamo urgentemente rivedere il nostro approccio mentale e proporre una reazione, che parta dai nostri istinti più atavici già domenica ad Ozieri».