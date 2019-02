Condividi | Red 18:21 La nuova piattaforma per la gestione delle pratiche dello Sportello per le attività produttive e l’edilizia sarà operativa a partire da lunedì 4 marzo. L’attuale piattaforma non sarà più disponibile dalle 17 di venerdì Suape: piattaforma dal 4 marzo



CAGLIARI - La nuova piattaforma per la gestione delle pratiche dello Sportello per le attività produttive e l’edilizia sarà operativa a partire da lunedì 4 marzo. L’attuale piattaforma non sarà più disponibile dalle 17 di venerdì 1 marzo.



Il Coordinamento regionale Suape invita tutti gli utenti a prendere nota di questa interruzione, affinché eventuali pratiche in lavorazione siano trasmesse prima di questa data. Tutte le pratiche nello stato di “bozza” andranno perse. Solo in caso di necessità ed urgenza, le pratiche potranno essere trasmesse via Pec all’ufficio Suape competente per territorio.



Sul portale di SardegnaImpresa, sono pubblicati i video tutorial ed i manuali d’uso per l’utilizzo della nuova piattaforma, che sarà pienamente operativa dalle 8.30 del 4 marzo. Il Coordinamento è a disposizione per fornire ogni supporto necessario a rendere il più agevole possibile questa importante fase di transizione. È possibile chiedere informazioni via e-mail, all’indirizzo web sardegnaimpresa@regione.sardegna.it, o per telefono, al numero 070/6062677. Commenti CAGLIARI - La nuova piattaforma per la gestione delle pratiche dello Sportello per le attività produttive e l’edilizia sarà operativa a partire da lunedì 4 marzo. L’attuale piattaforma non sarà più disponibile dalle 17 di venerdì 1 marzo.Il Coordinamento regionale Suape invita tutti gli utenti a prendere nota di questa interruzione, affinché eventuali pratiche in lavorazione siano trasmesse prima di questa data. Tutte le pratiche nello stato di “bozza” andranno perse. Solo in caso di necessità ed urgenza, le pratiche potranno essere trasmesse via Pec all’ufficio Suape competente per territorio.Sul portale di SardegnaImpresa, sono pubblicati i video tutorial ed i manuali d’uso per l’utilizzo della nuova piattaforma, che sarà pienamente operativa dalle 8.30 del 4 marzo. Il Coordinamento è a disposizione per fornire ogni supporto necessario a rendere il più agevole possibile questa importante fase di transizione. È possibile chiedere informazioni via e-mail, all’indirizzo web sardegnaimpresa@regione.sardegna.it, o per telefono, al numero 070/6062677.