Sul sito internet del Comune di Sassari sono stati pubblicati i bandi per venti operai comuni, due operai qualificati, un operaio qualificato, sette giardinieri, cinque potatori, un operaio specializzato e tre impiegati Nuovi bandi LavoRas del Comune di Sassari



SASSARI - Sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari sono stati pubblicati i bandi LavoRas per venti operai comuni, due operai qualificati (autista con patente B addetto all'utilizzo gru su autocarro), un operaio qualificato (operatore macchine movimento terra), sette giardinieri, cinque potatori, un operaio specializzato (autista patente C, addetto all'utilizzo gru su autocarro) e tre impiegati (istruttore direttivo tecnico). Si tratta di contratti a tempo parziale e determinato, come previsto dalla normativa generale dei bando LavoRas (otto mesi, per venti ore settimanali).



