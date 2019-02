Condividi | Red 9:19 Nella palestra in Via Vittorio Emanuele 113, ad Alghero, si potranno avere lezioni private di difesa personale completamente gratuite. «Difendersi è un diritto. Impara come», dichiara il maestro Maurizio Gobbino Difesa personale: Open day alla Martial gym



ALGHERO - Open day alla Martial gym. Dalle 16 alle 18.30, nella palestra in Via Vittorio Emanuele 113, ad Alghero, si potranno avere lezioni private di difesa personale completamente gratuite. «Difendersi è un diritto. Impara come – dichiara il maestro Maurizio Gobbino - Basta avere paura! Impara la difesa personale con il metodo israrliano. Efficace, semplice, immediata».



