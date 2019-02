Condividi | Red 21:03 A tre giorni dalle Elezioni regionali, il vicepremier sarà a Cagliari per festeggiare i risultati, che hanno visto diventare Christian Solinas nuovo presidente della Regione Salvini torna in Sardegna



CAGLIARI – Domani, mercoledì 27 febbraio, Matteo Salvini sarà a Cagliari per festeggiare i risultati, che hanno visto diventare Christian Solinas nuovo presidente della Regione. Alle 10, il vicepremier terrà una conferenza stampa. Poi, alle 11.30, incontrerà la ente fuori dal popolare mercato di San Benedetto.



