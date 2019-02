Condividi | M.P. 21:04 Eni, tramite la controllata Eni New Energy Spa, ha avviato all’interno del sito industriale di Porto Torres la costruzione di un impianto fotovoltaico con una capacità installata di picco di 31 MW Eni, avviato impianto fotovoltaico a Porto Torres



PORTO TORRES - Eni, tramite la controllata Eni New Energy Spa, ha avviato all’interno del sito industriale di Porto Torres la costruzione di un impianto fotovoltaico con una capacità installata di picco di 31 MW. L’energia annuale prodotta, pari a 51 GWh (GigaWattora), sarà autoconsumata per circa il 70% dalle società presenti nel sito industriale, spiega una nota, e consentirà di evitare l’emissione di circa 26.000 ton/anno di CO2.



Il progetto “contribuirà così agli obiettivi definiti dal piano energetico regionale e dalla strategia energetica nazionale in termini di decarbonizzazione e di apporto delle energie rinnovabili al mix energetico”. Eni ha inoltre definito con il Comune di Porto Torres, in accordo con le istituzioni locali, una convenzione finalizzata alla realizzazione di interventi sul territorio nell’ambito dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.



Il progetto fotovoltaico di Porto Torres sarà completato entro la fine del 2019. Si tratta del secondo impianto realizzato in Sardegna in aree industriali di proprietà dopo quello di Assemini (26 MW), la cui costruzione è stata completata nel corso del 2018. PORTO TORRES - Eni, tramite la controllata Eni New Energy Spa, ha avviato all’interno del sito industriale di Porto Torres la costruzione di un impianto fotovoltaico con una capacità installata di picco di 31 MW. L’energia annuale prodotta, pari a 51 GWh (GigaWattora), sarà autoconsumata per circa il 70% dalle società presenti nel sito industriale, spiega una nota, e consentirà di evitare l’emissione di circa 26.000 ton/anno di CO2.Il progetto “contribuirà così agli obiettivi definiti dal piano energetico regionale e dalla strategia energetica nazionale in termini di decarbonizzazione e di apporto delle energie rinnovabili al mix energetico”. Eni ha inoltre definito con il Comune di Porto Torres, in accordo con le istituzioni locali, una convenzione finalizzata alla realizzazione di interventi sul territorio nell’ambito dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.Il progetto fotovoltaico di Porto Torres sarà completato entro la fine del 2019. Si tratta del secondo impianto realizzato in Sardegna in aree industriali di proprietà dopo quello di Assemini (26 MW), la cui costruzione è stata completata nel corso del 2018.