Due medaglie d´oro, cinque d´argento e quattro di bronzo il bottino riportato a casa dagli portacolori olmedesi che hanno partecipato alla nona edizione del Torneo della Lanterna Taekwondo Olmedo protagonista a Genova



OLMEDO - Continua l’entusiasmante attività agonistica dei giovani atleti della Taekwondo Olmedo, che hanno ottenuto l’ennesimo strepitoso risultato a Genova, in occasione della nona edizione del “Torneo della Lanterna”, specialità combattimento, riservato alle categorie Esordienti A, Esordienti B, Cadetti A e Cadetti B, organizzato dalla Taekwondo Lanterna Genova e dal Comitato Regionale Fita Liguria, disputato al PalaCus di Genova. L'evento nazionale ha visto la partecipazione di 520 atleti, in rappresentanza di cinquantaquattro società.



«Un importante risultato ottenuto dai ragazzi, sempre più protagonisti in campo nazionale, un vero gruppo di talenti – dichiara il direttore tecnico Stefano Piras - siamo felici e soddisfatti dei grandi progressi che tutti gli atleti che praticano il taekwondo ad Olmedo hanno evidenziato nell’ultimo periodo, preparando al meglio ogni gara. I tredici atleti impegnati al Torneo della Lanterna, con alcuni atleti alla loro prima esperienza nazionale, si sono particolarmente distinti ottenendo tutti un ottimo risultato, applicando i suggerimenti tecnici e tattici durante il periodo di preparazione per questa importante manifestazione».



Il risultato più prestigioso lo hanno ottenuto Martina Longo (che ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria Esordienti B, cinture gialle/verdi) e Federica Zedde (prima nella categoria Cadetti A, cinture nere). Cinque le medaglie d'argento conquistate dagli olmedesi: Sofia Porcu (Cadetti B, cinture giallo/verdi), Nicolò Piras (Esordienti B, cintura verde/blu), Valentina Manos (Esordienti B cintura verde/blu), Ilenia Caria (Cadetti B, cintura verde/blu) e Giulia Canu (Cadetti A, cintura nera). Bronzo per Angela Palomba (Cadetti B), Salvatore Pala e Davide Manos (Cadetti A, cinture nere -33chilogrammi) e Giuseppe Cocco. Buone anche le prestazioni di Matteo Zedde e Gabriele Canu. I prossimi appuntamenti sono a marzo, domenica 17 con il Torneo Interregionale di San Sperate, da giovedì 21 a domenica 31 marzo, con il Campionato Italiano Cadetti e Junior di Riccione.