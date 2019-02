Condividi | Red 12:21 «Ora subito spazio alla risoluzione della vertenza agropastorale. L´Isola ha scelto di voltare pagina», ha dichiarato il deputato nuorese di Forza Italia Elezioni regionali: Pittalis esulta



NUORO - «E’ un risultato straordinario, che attesta la volontà di cambiare pagina rispetto ai disastri del Centrosinistra». E’ quanto evidenzia il deputato nuorese di Forza Italia Pietro Pittalis dopo la vittoria della Coalizione di Centrodestra capeggiata dal neopresidente regionale Christian Solinas.



«Un successo che può segnare una svolta per la Sardegna. Un contributo determinante e decisivo è stato dato da Forza Italia – sottolinea il rappresentante azzurro - che avrà come bussola lo sviluppo e la creazione di nuove opportunità di lavoro. Il partito ha dimostrato la sua vitalità soprattutto nel tessuto produttivo del centro-nord dell’Isola, che con il consenso al gruppo azzurro ha indicato la strada della ripresa». Il programma delle emergenze non può attendere.



«Ci aspettiamo – conclude Pittalis – che il progetto di rilancio riparta proprio dal settore agropastorale, incrociando le esigenze poste per un aumento del prezzo del latte, mettendo in campo ogni utile azione per contrastare la disoccupazione e il precariato, con la messa a punto di una seria proposta per la revisione della legge urbanistica che consenta anche il rilancio delle attività del settore edilizio ed artigianale».



