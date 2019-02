Condividi | Red 16:24 La pineta Maria Pia di Alghero ospiterà nel pomeriggio di sabato 2 marzo la prima edizione della manifestazione di cross valida quale Campionato provinciale individuale giovanile di corsa campestre e sesta prova del Grand prix provinciale Esordienti e Ragazzi. Domenica, si è conclusa ad Olbia la stagione regionale del cross: tra i portacolori dell’Alghero Marathon, primo Andrea Marras tra gli Esordiente B, seconda Marlen Smaniotto tra gli Juniores Tutto pronto per la Campestre in Riviera



ALGHERO - La pineta Maria Pia di Alghero ospiterà nel pomeriggio di sabato 2 marzo la prima edizione della “Campestre in Riviera”, manifestazione di cross valida quale Campionato provinciale individuale giovanile di corsa campestre e sesta prova del Grand prix provinciale Esordienti e Ragazzi. La rassegna è organizzata dall'Alghero Marathon, con il Comitato provinciale Fidal di Sassari, e vedrà al via numerosi bambini delle società di atletica leggera del territorio. Il programma tecnico, che inizierà dalle 15.30, con ritrovo mezz'ora prima nel piazzale antistante lo Chalet, prevede dieci gare complessive (cinque femminili ed altrettante maschili), sulla base delle varie lunghezze previste dal regolamento federale.



Il via alle 16 con i 200metri Esordienti (sei anni) maschili e femminili. Poco dopo, sarà la volta dei 300metri Esordienti (otto anni) femminili, seguiti dai 300metri maschili. Dalle 16.30, spazio alla categoria Cadetti: prima dai 2mila metri femminile, poi i 3mila metri maschilli. Chiuderanno il pomeriggio sui saliscendi di Maria Pia i 600metri Esordienti A (dieci anni) femminili e, poco dopo, maschili. Ultime gare in calendario per la categoria Ragazzi entrambe sulla distanza di un chilometro. Il percorso sabbioso è compreso tra lo Chalet e la Palafitta. I primi tre classificati delle dieci prove saranno premiati a fine gara dal Comitato provinciale. Medaglie per tutti i partecipanti. Inoltre, il primo e la prima classificata riceveranno in regalo la t-shirt di campione provinciale di cross Alghero sponsorizzata dalla macelleria Marras.



Domenica, invece, si è conclusa la stagione regionale del cross con la manifestazione “Città di Olbia” memorial Andrea Cabanna. I portacolori dell’Alghero Marathon si sono distinti nella kermesse gallurese. Andrea Marras ha vinto la categoria Esordiente B mentre la “millennial” Marlen Smaniotto si è classificata al secondo posto tra gli juniores. 17esimo posto finale su trentasei partenti per Mariella Marras nei mille metri Ragazze.



