Giornata Braille ad Olmedo



OLMEDO - Sabato 2 marzo , in occasione della Giornata nazionale del Braille, l’Amministrazione comunale di Olmedo, in collaborazione con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e l’Istituto per la ricerca, formazione e riabilitazione, organizza un seminario sul metodo di lettura e scrittura per i non vedenti e l’intestazione di un parco giochi cittadino all’inventore dell’alfabeto tattile Louis Braille. Nel parco giochi, saranno collocati nuovi cestini gettacarte con la scritta in Braille.



Il seminario, nell’Auditorium Comunale in Largo Colombo, è in programma alle 10.30. Nel corso del convegno, saranno eseguiti alcuni brani a cura del giovane pianista olmedese Valentino Cubeddu. Alle 12.15, si terrà inaugurazione del Parco giochi Louis Braille, con l'apposizione della targa in bronzo in Braille e la benedizione del parroco di Olmedo don Paolo Secchi.



La giornata nazionale del braille è una ricorrenza istituita con la legge numero 126 del 3 agosto 2007 con la finalità di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti, sostenere politiche pubbliche e comportamenti privati che allarghino le possibilità di reale inclusione sociale e di accesso alla cultura e all'informazione per tutti coloro che soffrono di minorazioni visive. L'iniziativa si svolge in concomitanza con la Giornata mondiale della difesa dell'identità linguistica promossa dall'Unesco.