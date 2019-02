Condividi | M.P. 15:23 Anche il Comune di Porto Torres aderisce a “M´illumino di meno”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 dalla trasmissione radiofonica Caterpillar sui Rai Radio 2 Porto Torres s´illumina di meno



PORTO TORRES – Anche il Comune di Porto Torres aderisce a “M'illumino di meno”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 dalla trasmissione radiofonica Caterpillar e da Rai Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci non sono indispensabili. L'iniziativa, che ha una grande valenza simbolica, si terrà venerdì primo marzo ed è dedicata all'economia circolare: dal riutilizzo dei materiali, alla riduzione degli sprechi.



Il Comune di Porto Torres aderirà a questa giornata di sensibilizzazione diminuendo l'intensità dell'illuminazione pubblica di tutta la città, escluso il tratto dell'ex strada 131 e del ponte Colombo. «Ho mandato un video messaggio alla redazione di Caterpillar e al ministro dell'ambiente Sergio Costa – commenta il sindaco – purtroppo l'influenza mi ha impedito di essere presente a Roma per la presentazione dell'edizione 2019 di M'illumino di meno. Quest'anno l'iniziativa è dedicata all'economia circolare e il nostro Comune è esempio per tutta l'Italia e l'Europa grazie al Reddito Energetico».



Il progetto ha consentito di installare gratuitamente circa 50 pannelli fotovoltaici nei tetti dei cittadini beneficiari. «Usiamo il sole, una risorsa naturale di cui tutti godiamo indistintamente, - prosegue il sindaco - così come usiamo le risorse pubbliche e le mettiamo allo stesso livello del sole: abbiamo creato così un circolo virtuoso che si autoalimenta. Andiamo a incrementare l'utilizzo di fonti rinnovabili, azzeriamo il consumo di suolo e diamo anche un reddito alle famiglie perché l'energia che producono non la pagano, e quella non consumata viene reimmessa nel circuito».



