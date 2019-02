Condividi | A.S. 16:27 A partire dal 6 maggio 2019 ci saranno otto voli settimanali sulla direttrice operata dalla low cost Ryanair. Doppio volo il lunedì rispetto al calendario estivo 2018 Ryanair, raddoppia l´Alghero-Bologna



ALGHERO - Più voli dalla primavera sulla rotta Bologna – Alghero. A partire dal 6 maggio 2019 ci saranno otto voli settimanali sulla direttrice operata dalla low cost Ryanair.



Da un volo al giorno, il lunedì si raddoppia. Al collegamento in partenza alle 7, si aggiunge la rotazione in calendario per le ore 20.45.



Rispetto all'orario invernale che oggi offre quattro voli settimanali, fra due mesi i collegamenti saranno otto, con un'offerta raddoppiata. Secondo le ultime indiscrezioni non si tratterà dell'unica novità in programma sui voli Ryanair dal Riviera del corallo.