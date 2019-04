Condividi | A.S. 11:19 Il coordinatore regionale della Lipu, Francesco Guillot, chiede al sindaco di seguire l´esempio di Matera e vietare l´utilizzo indiscriminato di coriandoli plastificati, oggetto d´inquinamento ambientale «Vietiamo i coriandoli di plastica»



ALGHERO - Recentemente l'Amministrazione Comunale di Matera ha vietato, sanzionando con 25-500 euro di multa e l'obbligo di rimozione, l'utilizzo di coriandoli in particolare quelli di plastica. Come noto, si tratta infatti di materiali non biodegradabili, difficilmente rimovibili e permangono nell'ambiente indefinitamente trasformandosi in micro-plastiche che entrano nelle catene alimentari.



«Anche in Alghero sta prendendo piede questa deleteria abitudine durante ricorrenze civili e religiose» fa notare Francesco Guillot, coordinatore regionale Lipu. Sempre più massiccio l'uso di coriandoli di plastica in feste di vario genere, carnevale, perfino lauree, battesimi e matrimoni in luogo pubblici.



«In alcuni luoghi come il Santuario di Valverde stanno rappresentando un vero e proprio flagello» ammette. Per questo motivo l'associazione ambientalista si rivolge direttamente all'Amministrazione comunale di Alghero chiedendo che si studi e adotti un'apposita ordinanza che limiti fino a vietare la vendita o l'utilizzo di coriandoli di plastica nel territorio di competenza.



