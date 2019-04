video Condividi | M.V. 23:55 4 anni in trincea e la rinascita

Il sindaco costruisce il rilancio



Mario Bruno perde provvisoriamente l'Udc di Usai e l'Upc di Cherchi ma incassa il sostegno dei Democratici e di Sinistra in Comune. Dopo l'assoluzione con formula piena dall'inchiesta sui fondi ai gruppi il primo cittadino di Alghero pare trasformato e rilancia una nuova coalizione civica per il proseguo del mandato: decine di opere pubbliche già finanziate da ultimare e un grande lavoro di pianificazione impostato. Vento in poppa per Bruno alle elezioni del 16 giugno dopo la svolta sui rifiuti e il decoro cittadino: lunedì alla prima uscita da candidato sindaco non risparmia piccole frecciate alla destra impantanata a Roma come a Cagliari. Grandi sorrisi e pacche sulle spalle, le sue parole.