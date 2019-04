Condividi | Red 14:16 I giovani atleti algheresi hanno iniziato il nuovo campionato con il giusto slancio e non si poteva auspicare esordio migliore per immaginare un percorso in divenire ricco di soddisfazioni Baseball: le Tigri riprendono a ruggire



ALGHERO - Ad Alghero è ricominciato il campionato di baseball delle Tigri Vitaldent dei dirigenti Tore Cherchi, Nunzio Floris e Gino Masu La settimana scorsa, i campioni regionali 2018 per la categoria Under12 hanno incontrato sul loro campo l'Olmedo e, per non smentire la loro grinta, hanno concluso a loro vantaggio una bella partita.



Oggi (domenica), c’è stato l’esordio in campionato per le Tigri Vitaldent Under15, giocata in casa, contro i ragazzi della Yellow team di Sassari. La partita è stata avvincente ed i giovani algheresi, carichi di entusiasmo, forti dello spirito di squadra e spinti da un team di allenatori attenti e scrupolosi, hanno giocato con concentrazione, destrezza ed energia, portando alla società una grandiosa vittoria per manifesta superiorità, con il punteggio 17-1.



Bravi anche i ragazzi dello Yellow team del presidente Sonnu, che hanno messo in bella mostra un'agguerrita batteria di lanciatore molto veloce ed un ottimo ricevitore dotato di un ottimo braccio. Le premesse sono dunque queste: i giovani atleti delle Tigri Alghero hanno iniziato il nuovo campionato con il giusto slancio e non si poteva auspicare esordio migliore per immaginare un percorso in divenire ricco di soddisfazioni.