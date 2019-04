Condividi | Red 16:57 L“incidente si č registrato attorno alle 13. Un bambino di quattro anni č stato trasportato d“urgenza in elicottero all“Ospedale Santissima Annunziata di Sassari, mentre quattro adulti sono stati accompagnati al pronto soccorso di Alghero Schianto a Santa Maria la Palma: cinque feriti



ALGHERO – Attorno alle 13 di oggi (domenica), una Fiat Bravo ed un'Audi si sono scontrate all'incrocio di Santa Maria la Palma. Ancora non chiarita la dinamica dell'incidente.



Sulla Bravo c'erano due adulti ed un bimbo di quattro anni, mentre sull'Audi due adulti. Il bambino č stato trasportato d'urgenza con un elicottero all'Ospedale Santissima Annunziata di Sassari, mentre gli altri quattro feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso di Alghero dal personale medico del 118. Sul posto anche i Carabinieri ed i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli.