Condividi | Red 20:16 L’Alghero torna con la bocca asciutta dalla trasferta sul campo del Pesaro, che si è imposto per 32-7 conquistando anche il punto bonus. La gara si è giocata sotto una pioggia battente ed i padroni di casa sono stati abili a sfruttare al meglio il fattore campo. Con la sconfitta di oggi, il XV di coach Tino Paoletti chiude la stagione al sesto posto Rugby: l´Amatori chiude con una sconfitta



ALGHERO - Si chiude con una sconfitta al “Toti Patrignani” di Pesaro la stagione dell’Amatori Alghero. La formazione catalana ha perso 32-7 sul campo del Paspa Pesaro. La pioggia ha influito non poco sulla prestazione degli algheresi, che sono riusciti a segnare solo al 67’. I padroni di casa hanno costruito la vittoria già nel primo tempo, chiuso sul 20-0. Nella ripresa, due mete locali ed una ospite, per il 32-7 finale.



La cronaca della partita racconta che già al 2’ il Pesaro trova la via della meta con Solari e la trasformazione di Joubert. L’apertura marchigiana si ripeterà anche con la meta di De Angelis al 10’ e siglando due calci piazzati al 16’ ed al 31’, per un totale di 20-0, risultato che accompagna le due squadre al riposo.



Nella ripresa, sul campo fangoso, è ancora Pesaro a trovare due mete, con Antonelli e Mokom (Maccan trasforma la seconda), con altri 12punti da mettere a tabellino. Al 67’, arriva anche la meta algherese, firmata da Peana e trasformata da Micheli. Pesaro in tredici per doppia ammonizione, ma il risultato non cambia più, con 5punti guadagnati dai padroni di casa e nessuno dagli algheresi, che chiudono al sesto posto con 44punti.



PASPA PESARO-AMATORI ALGHERO 32-7:

PASPA PESARO: De Angelis, Nardini (37’ Panzieri), Mokom, Erbolini, Salvi, Joubert (2’st Coppari), Fulvi Ugolini (19’st Tarini), Antonelli, Del Bianco, Villarosa (7’st Agostini), Venturini, Koolofai (7’st Campagnolo), Maccan (30’st Galdelli), Sangiorgi (30’st Leva), Solari (7’st Tripodo) Coach Mazzucato.

AMATORI ALGHERO: Micheli, L. Madeddu, Bocaletti (10'st R. Madeddu), Delrio, Peana, Oneone, Bombagli, Fernandez, Toniolo, Ceglia (20' Piras), Ziani, Prette, Stefani (17'st Troia), Spirito (17'st Cattogno), Salaris. Coach Tino Paoletti.

ARBITRO: Massimo Salierno di Napoli.

PUNTI: 2’ meta Solari, trasforma Joubert; 10’ meta De Angelis, trasf. Joubert; 16’ calcio piazzato Joubert; 31’ cp Joubert; 5’st meta Antonelli; 15’st meta Mokom, trasf. Maccan; 20’st meta Peana, trasf. Micheli. Commenti ALGHERO - Si chiude con una sconfitta al “Toti Patrignani” di Pesaro la stagione dell’Amatori Alghero. La formazione catalana ha perso 32-7 sul campo del Paspa Pesaro. La pioggia ha influito non poco sulla prestazione degli algheresi, che sono riusciti a segnare solo al 67’. I padroni di casa hanno costruito la vittoria già nel primo tempo, chiuso sul 20-0. Nella ripresa, due mete locali ed una ospite, per il 32-7 finale.La cronaca della partita racconta che già al 2’ il Pesaro trova la via della meta con Solari e la trasformazione di Joubert. L’apertura marchigiana si ripeterà anche con la meta di De Angelis al 10’ e siglando due calci piazzati al 16’ ed al 31’, per un totale di 20-0, risultato che accompagna le due squadre al riposo.Nella ripresa, sul campo fangoso, è ancora Pesaro a trovare due mete, con Antonelli e Mokom (Maccan trasforma la seconda), con altri 12punti da mettere a tabellino. Al 67’, arriva anche la meta algherese, firmata da Peana e trasformata da Micheli. Pesaro in tredici per doppia ammonizione, ma il risultato non cambia più, con 5punti guadagnati dai padroni di casa e nessuno dagli algheresi, che chiudono al sesto posto con 44punti.PASPA PESARO: De Angelis, Nardini (37’ Panzieri), Mokom, Erbolini, Salvi, Joubert (2’st Coppari), Fulvi Ugolini (19’st Tarini), Antonelli, Del Bianco, Villarosa (7’st Agostini), Venturini, Koolofai (7’st Campagnolo), Maccan (30’st Galdelli), Sangiorgi (30’st Leva), Solari (7’st Tripodo) Coach Mazzucato.AMATORI ALGHERO: Micheli, L. Madeddu, Bocaletti (10'st R. Madeddu), Delrio, Peana, Oneone, Bombagli, Fernandez, Toniolo, Ceglia (20' Piras), Ziani, Prette, Stefani (17'st Troia), Spirito (17'st Cattogno), Salaris. Coach Tino Paoletti.ARBITRO: Massimo Salierno di Napoli.PUNTI: 2’ meta Solari, trasforma Joubert; 10’ meta De Angelis, trasf. Joubert; 16’ calcio piazzato Joubert; 31’ cp Joubert; 5’st meta Antonelli; 15’st meta Mokom, trasf. Maccan; 20’st meta Peana, trasf. Micheli.