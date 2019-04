Condividi | Red 21:36 Al PalaSerradimigni, il Banco di Sardegna Sassari centra la vittoria sulla Germani Leonessa, imponendosi per 95-87 dopo essere stati sotto di 12punti. High stagionale di Rashawn Thomas, che ha firmato 30punti La Dinamo rimonta anche Brescia



SASSARI - Al PalaSerradimigni, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari centra la vittoria sulla Germani Leonessa Brescia, imponendosi per 95-87 dopo essere stati sotto di 12punti. High stagionale di Rashawn Thomas, che ha firmato 30punti. In doppia cifra anche Spissu (17punti), Gentile (12) e Polonara (10).



Gianmarco Pozzecco manda in campo Smith, Carter, Pierre, Thomas e Cooley, coach Diana risponde con Hamilton, Abass, Vitali, Beverly e Moss. È Thomas (autore di 12punti in 10’) ad aprire il match mettendo a referto i primi punti per il Banco. Brescia risponde con Abass, ma i locali si portano avanti con Cooley e Carter. Moss sblocca i suoi, ma i sassaresi sono fluidi in attacco e scrivono il +6 con Spissu. Un gioco da tre punti di Vitali riporta gli ospiti a contatto, 2+1 di Pierre. Botta e risposta dall’arco tra Moss e Thomas: il giocatore originario di Oklahoma infila due triple che danno respiro ai padroni di casa. Abass conduce i suoi firmano un minibreak di 0-4, Polonara si iscrive a referto attaccando il ferro. Spissu alza l’alleyoop per Pierre che inchioda la schiacciata e chiude il primo quarto 25-17. Nel secondo quarto, Cunningham e l'ex biancoblu Brian Sacchetti accorciano, ma un parziale da 8-2 vale il vantaggio in doppia cifra per i locali. Palla rubata dal capitan Devecchi per Spissu, che dall’arco sgancia la bomba del 34-24. La reazione lombarda è condotta da Abass, con tiro dai 6.75 che dimezza lo svantaggio. Sacchetti riporta i suoi ad un possesso di distanza a cronometro fermo: Pierre e Thomas tengono il Banco avanti. Polonara chiude il primo tempo 41-38.



La Germani rientra dall’intervallo lungo determinata ad invertire l’inerzia del match: gli uomini di Diana piazzano un break di 2-11 infilando 5bombe, per il +10 lombardo. I sassaresi suonano la carica con Spissu e Smith dall’arco, ma Brescia resta avanti condotta dalle prestazioni balistiche incredibili. Thomas e Pierre accorciano, Vitali ricaccia indietro i locali dall’arco. Il secondo tecnico sanzionato a coach Pozzecco lo costringe ad abbandonare il campo. Pierre chiama a raccolta i compagni e firma un parziale di 7-3. Anche Polonara si unisce alla causa: al 30’, Brescia avanti 64-72. Negli ultimi 10', i padroni di casa sono pronti a lottare: apre la frazione Cooley dalla media, lo segue Gentile dall’arco. Abass trascina gli ospiti e riscrive il vantaggio in doppia cifra. Parziale biancoblu con Spissu dai 6,75, Cooley e 5punti di Gentile ed il Banco è a contatto (79-83). Thomas dalla media riporta i suoi ad un possesso di distanza con 4’ da giocare, Beverly da respiro agli ospiti, ma Gentile non sbaglia in lunetta. La schiacciata di Thomas dice 85-85 con 1’48” da giocare. È il numero 25 ad infilare il canestro del sorpasso sassarese: punto numero 27 per lui ed il PalaSerradimigni esplode. Thomas non si ferma più e tocca quota 30, Gentile ed ancora Thomas allungano in lunetta. Vitali viene espulso per un brutto fallo su Spissu, che monetizza dalla lunetta con 14” da giocare. Il play sassarese chiude la partita dalla lunetta: la Dinamo si impone 95-87 centrando forse la vittoria più bella ed il 13esimo risultato consecutivo.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-GERMANI LEONESSA BRESCIA 95-87:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 17, Smith 3, Bamforth, Carter 2, Devecchi, Magro, Pierre 13, Gentile 12, Thomas 30, Polonara 10, Cooley 8. Coach Gianmarco Pozzecco.

GERMANI LEONESSA BRESCIA: Hamilton 15, Abass 32, Veronesi, Vitali12, Laquintana 2, Cunningham 4, Caroli, Beverly 2. Zerini 2, Moss 11, Sacchetti 7. Coach Andrea Diana.

PARZIALI: 25-17, 41-38, 64-72.



Nella foto (Dinamo basket): Rashawn Thomas