Calcio a 5: la Futsal ferma la capolista

ALGHERO - Pareggio 4-4 tra l'Ales padrone di casa (fino a sabato, sempre vincente a domicilio) e la compagine algherese, nel match valido per il girone B del campionato regionale di serie C2. Buon punto per la Futsal, grazie alla doppietta di Idili ed alle reti di Cossu e Trentadue. Con questo risultato, i ragazzi di Fabio Cossu conquistano il secondo posto aritmetico.



PRIMO TEMPO. La partita non inizia bene: al 4', locali in vantaggio con Picchedda. I giallorossi reagiscono ed al 18’ trovano il pareggio con Cossu. Poi, poco prima della mezz’ora, Trentadue ed Idili regalano l’1-3 agli ospiti. In chiusura di primo tempo, i padroni di casa accorciano le distanze.



SECONDO TEMPO. Al 40', arriva il pareggio dell'Ales. Idili colpisce il palo mancando il nuovo vantaggio. Finale concitato: due ottimi interventi di Iacomino negano il 4-3 all'Ales, ma anche la Futsal Alghero ha altrettante occasioni per mettere la freccia. Trentadue si prende il secondo giallo, ma i giallorossi trovano il vantaggio con Idili, su assist di Becca (3-4). In pieno recupero, arriva il gol dell'Ales che festeggia la promozione in C1 con il definitivo 4-4. "Cogliamo l'occasione per fare i complimenti ai nostri avversari – dichiarano dallo spogliatoi algherese - Ai play-off, ce la vedremo con la quinta classificata del girone A, ma prima degli spareggi-promozione ci attendono gli ultimi match della stagione regolare".