Calcio a 5: pareggio in extremis per l´Audax

ALGHERO - Pareggio in extremis per l'Audax. La compagine algherese, quarta in classifica ed in vantaggio per 7-5 allo scadere, hanno subito due reti nel recupero dal Budoni, terzo, nel match disputato al PalaCorbia e valido per il girone B del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5.



PRIMO TEMPO. Doppio vantaggio ospite in apertura, con le reti di Maccioni al 1' e di Morle al 3'. D'Antonio sblocca i suoi al 4' ma, due minuti dopo, il gallurese Venale trova ancora la via della rete.Al 18', D'Antonio accorcia le distanze. Quattro minuti dopo, la traversa dice di no ad Ivo Sanna.



SECONDO TEMPO. In apertura di ripresa, ancora Maccioni in rete. Al 38', traversa per lo stesso Maccioni. Cinque minuti dopo, Ivo Sanna per il 3-4, ma ancora Morle, al 45', mantiene due reti di vantaggio per il Budoni. Ma l'Audax non ci sta e D'Antonio al 46' e Delrio quattro minuti dopo, riportano le due squadre in parità. Allo scadere, D'Antonio batte altre due volte il portiere, portando in doppio vantaggio i locali. Sembra il break decisivo, ma il Budoni non molla e, nel recupero, Morle e Maccioni trovano le reti del 7-7 definitivo.



AUDAX ALGHERESE-BUDONI 7-7:

AUDAX ALGHERESE: Cotza, Moro, Scala, Roma, Ivo Sanna, Oggianu, D'Antonio, Salvatore, Delrio, Andrea Sanna, Puledda. Allenatore Antonio Baldino.

BUDONI: Sergenti, Mura, Uccheddu, Morle, Cau, Occhioni, Maccioni, Venale, Scardocci.

