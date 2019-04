28/4/2019 Calcio femminile: Torres a valanga Le rossoblu concludono il campionato di serie C sbancando per 1-9 il campo della Libertas, nel match valido per la 22esima giornata del girone C, grazie alla tripletta di Dasara, alla doppietta di Farris, alle reti di Congia, Tola, Marenic ed all´autogol di Vergaro