Questa mattina, l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu ha ricevuto gli atleti dell'associazione Polisportiva Olimpia onlus, di ritorno dal "Brasile No limits", triangolare di beach soccer rivolto a ragazzi con disabilità, svoltosi recentemente a Rio de Janeiro L´assessore Nieddu incontra i No limits sardi



CAGLIARI – Questa mattina (lunedì), l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu ha ricevuto gli atleti dell’associazione Polisportiva Olimpia onlus, di ritorno dal “Brasile No limits”, triangolare di beach soccer rivolto a ragazzi con disabilità, svoltosi recentemente a Rio de Janeiro. Accompagnati dal presidente Carlo Mascia, i ragazzi hanno consegnato all’esponente della Giunta Solinas una sciarpa del Brasile, in ricordo della competizione che ha visto la squadra sarda fronteggiare la rappresentativa carioca ed una formazione monegasca.



«Avevo incontrato per la prima volta i ragazzi di Olimpia onlus – spiega l’assessore Nieddu – alla vigilia della loro partenza in Brasile, per un augurio e un incoraggiamento in vista di Brasile No limits. Sono felice che siano tornati in Assessorato per portarmi un ricordo e raccontarmi della loro avventura a Rio de Janeiro, un’esperienza che solo a giudicare dall’entusiasmo nei loro occhi, è stata un successo». Era presente all’incontro anche il parlamentare Guido De Martini, membro della Commissione Sanità della Camera dei deputati.



