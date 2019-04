Condividi | Red 20:42 Domani sera, il movimento civico incontrerà candidati, amici e simpatizzanti nella nuova sede di Via Sebastiano Satta-angolo Via Mazzini. Sarà una nuova occasione per proseguire gli incontri tematici che hanno già visto sul tavolo del confronto turismo, sport e sociale Nuovo incontro per Noi con Alghero



ALGHERO – Domani, martedì 30 aprile, alle 18, il movimento civico "Noi con Alghero" incontrerà candidati, amici e simpatizzanti nella sede di Via Sebastiano Satta-angolo Via Mazzini. L'apertura della nuova sede sarà l'occasione per proseguire gli incontri tematici in vista delle prossime Elezioni amministrative di domenica 16 giugno. Incontri che hanno già visto sul tavolo del confronto turismo, sport e sociale.