Giocatletica 2019 organizzata dalla società Atletica Leggera Porto Torres ha coinvolto i bambini della scuola materna e primaria degli Istituti comprensivi 1 e 2 Giocatletica: in pista 1400 bambini



PORTO TORRES - In pista per mettersi in gioco e divertirsi sotto la guida di istruttori e la vigilanza degli insegnanti. Oltre 1400 bambini hanno invaso la pista di atletica di viale delle Vigne, cimentandosi con entusiasmo, gioia e spensieratezza nella specialità della corsa, del salto in lungo e dei lanci. La manifestazione sportiva di corsa su pista, Giocatletica 2019 “Il più veloce di Porto Torres”, organizzata con grande professionalità dalla società Atletica Leggera Porto Torres ha coinvolto i bambini della scuola materna e della scuola primaria degli Istituti comprensivi 1 e 2.



Un evento che ogni anno svolge per i giovanissimi una importante attività di promozione sportiva. Una giornata di puro divertimento per i bambini che in pista si sono distinti per le loro magliette e capellini colorati avvicendandosi per fasce di età nelle gare di velocità. Le attività sono state articolate in due sezioni: nella prima parte hanno gareggiato i bambini della scuola materna confrontandosi sulla distanza di 50 metri; mentre nella seconda parte hanno concorso i bambini della scuola elementare sulla distanza dei 100 metri.



