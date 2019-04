Condividi | Red 12:27 In occasione dei suoi venticinque anni, la Plataforma per la llengua ha organizzato l´incontro gastronomico e, in collaborazione con Barnasants, ha portato Maria del Mar Bonet e Quico Pi de la Serra ad Alghero Paella per la llengua da leccarsi i baffi



ALGHERO - Quest’anno, la Plataforma per la llengua ha compiuto venticinque anni e ha voluto celebrarli programmando attività culturali e ludiche in tutti i territori dove lavora. L’associazione e la sua delegazione territoriale di Alghero hanno realizzato una manifestazione che ha avuto la finalità di rendere la lingua catalana protagonista in una festa che è anche gastronomica. L’attività principale della celebrazione per i venticinque anni della Plataforma per la llengua ad Alghero è consistita in un apprezzatissimo pranzo popolare, che si è tenuto il 25 aprile nello spazio esterno de Lo Quarter, con paella valenciana realizzata da un cuoco professionista di Valencia, accompagnata dal vino della cantina sociale Santa Maria la Palma e da dolci tipici di Alghero.



A corollario all’evento principale del 25 aprile, la Plataforma per la llengua ha organizzato tre laboratori tenuti nella struttura de Lo Quarter dallo stesso cuoco, per mostrare l’elaborazione del piatto tipico valenciano rivolti a professionisti del settore ed appassionati. Grande successo per l’intera manifestazione che è stata patrocinata dal Comune di Alghero, con la collaborazione del settore Sviluppo economico, dalla Fondazione Alghero e dalla Diputació de València che, inoltre, ha messo a disposizione i prodotti con Denominazione d’origine di Valencia per la realizzazione di tutte le attività. Hanno collaborato all'organizzazione della manifestazione i volontari del Servizio civile nazionale dei progetti guidati dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero.



Lo stesso giorno e nella stessa piazza, il progetto culturale in rete BarnaSants, fedele al suo obbiettivo di portare la cultura e la canzone d'autore in tutti i territori di parlata catalana, ha portato lo spettacolo di Maria del Mar Bonet e Quico Pi de la Serra ad Alghero. Le due icone della canzone catalana hanno ricordato, alla presenza di centinaia di persone, il loro primo disco del 1979, chiudendo così nel migliore dei modi il programma di quest’anno offerto da Barnasants per la llengua, in collaborazione con Plataforma per la llengua, Comune di Alghero e Fondazione Alghero. Il progetto ha avviato un movimento di artisti tra i Paesi catalani ed Alghero, promuovendo una serie di attività collaterali con protagonisti alcuni degli artisti, che vanno oltre la semplice proposta musicale.



