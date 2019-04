Condividi | S.O. 11:26 "La vita non è un gioco". Venerdì 3 maggio dalle ore 17,30 presso l´Auditorium del Liceo Scientifico di Alghero l´incontro aperto a tutti i genitori, agli insegnanti ed alle autorità All’Istituto Fermi si parla di dipendenze



ALGHERO - La commissione alla salute dell’istituto di Istruzione Superiore “E.Fermi” di Alghero, che riunisce tutti i licei cittadini, da lungo tempo si occupa di problematiche legate all'età giovanile. Proseguendo lungo questo cammino, venerdì 3 maggio si svolgerà, nei locali dell’auditorium scolastico di via XX settembre n. 229 ad Alghero, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, un incontro libero e gratuito che avrà come tema: “La vita non è un gioco! Aiutiamo i nostri giovani a viverla con gioia”.



La conferenza – dibattito è rivolta principalmente ai genitori, agli insegnanti e alle autorità, ma anche a tutti coloro che si occupano educazione e che hanno comunque a cuore la vita dei giovani. Il tema oggetto di trattazione è quello delle dipendenze che vedono spesso protagonisti, anche, i giovani.



Saranno presenti come relatori Marco Ladu, responsabile della comunità S’Aspru, Mondo X Sardegna e la dr. Marisa De Pau responsabile del Serd di Alghero. «Questo momento è un’occasione importante per riflettere e confrontare opinioni, per prevenire e monitorare percorsi devianti che spesso sembrano non coinvolgerci mentre sono più vicini di ciò che crediamo» è il monito degli organizzatori.



