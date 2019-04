Condividi | Red 19:21 Al vertice, convocato dall´assessore regionale della Sanità Mario Nieddu e svoltosi questa mattina nei locali dell’Assessorato della sanità, hanno partecipato i direttori generali e tutti i responsabili del sistema regionale di emergenza e urgenza Sanità: primo tavolo tecnico delle emergenze



CAGLIARI - Si è concluso il primo incontro del tavolo tecnico sulle emergenze convocato dall’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu. Al vertice, svoltosi questa mattina (martedì) nei locali dell’Assessorato della sanità, hanno partecipato i direttori generali e tutti i responsabili del sistema regionale di emergenza e urgenza.



Obiettivo della riunione, l’analisi delle complessità e criticità sul territorio, direttamente collegate ai servizi di pronto soccorso, e l’individuazione di possibili soluzioni. «È l’inizio di un percorso. Ci troviamo davanti alla necessità di far fronte a una carenza di personale dovuta, principalmente, a una mancata programmazione. Un problema ereditato - precisa l’esponente della Giunta - che ora ci troviamo ad affrontare con una certa urgenza».



Allo studio non solo soluzioni di lungo periodo. «In vista della stagione estiva, che avrà un impatto sul nostro sistema sanitario – conclude Nieddu – stiamo lavorando per dare risposte al territorio nel breve e medio periodo e garantire, sia nelle zone costiere, sia nelle aree interne il miglior servizio possibile a cittadini e turisti».



