Condividi | M.P. 23:16 A chiedere un intervento urgente per disinfestare gli spazi trasformati in nidi di piccioni e ricoperti di guano, il consigliere comunale Davide Tellini che più volte ha segnalato la situazione di allarme in consiglio Porto Torres: casa infestata da piccioni, «rischio salute»



PORTO TORRES - Vi stazionano centinaia di piccioni, una colonia numerosa che ha ricoperto di guano l’intera casa. Una situazione pericolosa per la salute dei vicini e più in generale della salute pubblica, quella dell’immobile diroccato, situato in via Adelasia, in pieno centro abitato.



La massiccia presenza di popolazione di piccioni, che hanno ricoperto di guano i balconi e i pavimenti del vecchio stabile, possono causare danni alla salubrità dell’ambiente. Gli escrementi rappresentano un pericoloso ricettacolo di germi patogeni trasmissibili anche all’uomo. A chiedere un intervento urgente per disinfestare gli spazi trasformati in nidi di piccioni e ricoperti di guano, il consigliere comunale Davide Tellini che più volte ha segnalato la situazione di allarme in consiglio comunale, con le rassicurazioni dell’assessore all’ambiente Cristina Biancu su un immediato sopralluogo e intervento degli uffici competenti.



«Ci sono 8 metri cubi di escrementi con una situazione igienico-sanitaria precaria - sottolinea Tellini – resa ancor più intollerante dalla presenza di insetti che invadono le abitazioni vicine». Il tetto crollato favorisce il richiamo dei volatili che hanno trasformato l’abitazione in un vero e proprio “pollaio”, infestato dagli escrementi e dalle piume, una criticità che richiederebbe un intervento drastico di pulizia e disinfestazione. PORTO TORRES - Vi stazionano centinaia di piccioni, una colonia numerosa che ha ricoperto di guano l’intera casa. Una situazione pericolosa per la salute dei vicini e più in generale della salute pubblica, quella dell’immobile diroccato, situato in via Adelasia, in pieno centro abitato.La massiccia presenza di popolazione di piccioni, che hanno ricoperto di guano i balconi e i pavimenti del vecchio stabile, possono causare danni alla salubrità dell’ambiente. Gli escrementi rappresentano un pericoloso ricettacolo di germi patogeni trasmissibili anche all’uomo. A chiedere un intervento urgente per disinfestare gli spazi trasformati in nidi di piccioni e ricoperti di guano, il consigliere comunale Davide Tellini che più volte ha segnalato la situazione di allarme in consiglio comunale, con le rassicurazioni dell’assessore all’ambiente Cristina Biancu su un immediato sopralluogo e intervento degli uffici competenti.«Ci sono 8 metri cubi di escrementi con una situazione igienico-sanitaria precaria - sottolinea Tellini – resa ancor più intollerante dalla presenza di insetti che invadono le abitazioni vicine». Il tetto crollato favorisce il richiamo dei volatili che hanno trasformato l’abitazione in un vero e proprio “pollaio”, infestato dagli escrementi e dalle piume, una criticità che richiederebbe un intervento drastico di pulizia e disinfestazione.