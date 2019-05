Condividi | Red 16:06 Il team del Windsurfing club Cagliari, supportato dal gruppo CFadda, si presenterà sulla linea di partenza del Campionato italiano Hobie Cat a bordo del piccolo catamarano con cui hanno vinto otto titoli italiani Vela: Ciabatti e Mereu in gara



CAGLIARI - Nuovo appuntamento agonistico per l'equipaggio formato da Antonello Ciabatti e Luisa Mereu. Il team del Windsurfing club Cagliari, supportato dal gruppo CFadda, si presenterà sulla linea di partenza del Campionato italiano Hobie Cat a bordo del piccolo catamarano con cui hanno vinto otto titoli italiani.



Il Campionato italiano si disputerà a Pescara, da domani, giovedì 2, a sabato 4 maggio, e vedrà la partecipazione dei migliori specialisti della classe, tra cui anche i team cagliaritani formati da Piero Gessa e Roberto Dessy, da Alberto Congiu e Michela Piu, da Daniele Ciabatti e Paola Trois, ed il giovanissimo team composto da Nicola Abimbola e Bendetta Meschini. «Quest'anno – dichiara Antonello Ciabatti - volevamo concentrarci sui due appuntamenti internazionali che avevamo messo in calendario, World Cat di Sylt e Mondiali in Florida, ma il nostro sponsor CFadda ha fortemente voluto che partecipassimo ai Campionati Italiani. Quest'anno sembra che il livello degli avversari si sia alzato e sicuramente sarà difficile bissare il successo dello scorso anno».



«A Cagliari facciamo tante regate e quest'anno, sono stati tanti i velisti di alto livello che si sono cimentati con l'Hobie Cat, compresi diversi nomi del team di Luna Rossa. Partecipare ad una regata in trasferta – sottolinea Luisa Mereu - ha però sempre un fascino particolare e noi la viviamo con un approccio tutto particolare. Ormai siamo gli anziani della classe, ma daremo come sempre il massimo per contrastare la giovane concorrenza».



