Condividi | Red 14:07 Ieri, nella Sala Emilio Lussu, a Villa Devoto, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha riunito la Giunta regionale. Diversi i provvedimenti approvati dall’Esecutivo Bilancio Aspal: ok dalla Regione



CAGLIARI – Ieri (martedì), nella Sala Emilio Lussu, a Villa Devoto, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha riunito la Giunta regionale. Diversi i provvedimenti approvati dall’Esecutivo.



Tra questi, la deliberazione proposta dall’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda, che da il via libera al bilancio dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro. “Si tratta di un provvedimento che consente, tra l’altro, di rendere spendibili immediatamente le risorse per realizzare numerosi interventi di politica attiva del lavoro e dare, quindi, risposte per contrastare disoccupazione e creare ulteriori opportunità di lavoro”, ha sottolineato Zedda.



La Giunta ha anche deliberato, dopo la relazione dell’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis, di non sottoporre alla Valutazione di impatto ambientale, la domanda di autorizzazione alla ricerca mineraria (acque termali) presentata dal Comune di Fordongianus. Inoltre, è stato approvato il provvedimento di autorizzazione inerente il bilancio preventivo 2019 dell’Agenzia conservatoria delle coste. Commenti CAGLIARI – Ieri (martedì), nella Sala Emilio Lussu, a Villa Devoto, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha riunito la Giunta regionale. Diversi i provvedimenti approvati dall’Esecutivo.Tra questi, la deliberazione proposta dall’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda, che da il via libera al bilancio dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro. “Si tratta di un provvedimento che consente, tra l’altro, di rendere spendibili immediatamente le risorse per realizzare numerosi interventi di politica attiva del lavoro e dare, quindi, risposte per contrastare disoccupazione e creare ulteriori opportunità di lavoro”, ha sottolineato Zedda.La Giunta ha anche deliberato, dopo la relazione dell’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis, di non sottoporre alla Valutazione di impatto ambientale, la domanda di autorizzazione alla ricerca mineraria (acque termali) presentata dal Comune di Fordongianus. Inoltre, è stato approvato il provvedimento di autorizzazione inerente il bilancio preventivo 2019 dell’Agenzia conservatoria delle coste.