Condividi | Red 19:23 «Dentro Forza Italia è sicuramente possibile formulare ipotesi e proposte, ma dentro significa all’interno del partito e non sulla stampa». Così, il coordinatore regionale azzurro commenta l’annuncio di una “auto-sospensione” del commissario provinciale sassarese Caos in Fi, Cappellacci bacchetta Alivesi



SASSARI - «Dentro Forza Italia è sicuramente possibile formulare ipotesi e proposte, ma dentro significa all’interno del partito e non sulla stampa». Così Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia, commenta l’annuncio di una “auto-sospensione” del commissario provinciale Alivesi



«Spiace sul piano umano per le affermazioni di Manuel - prosegue il coordinatore forzista - ma non permetto a nessuno, neppure a lui, di distorcere la realtà: da tre anni e mezzo sono coordinatore regionale e mai è stato imposto un candidato. In tutti i casi, abbiamo sempre recepito le indicazioni dei territori. E non importa se quando si vince è merito del candidato e quando si perde si dice che è colpa del partito».



«Le spalle sono sufficientemente larghe anche per questo. Se il problema è formulare proposte dentro Forza Italia, il commissario ha tutti gli strumenti. Qualora invece si trattasse delle ipotesi di cui trattano le agenzie circa l’adesione ad altri progetti – ha concluso Cappellacci - preferirei non commentare».



Nella foto: il coordinatore regionale forzista Ugo Cappellacci Commenti SASSARI - «Dentro Forza Italia è sicuramente possibile formulare ipotesi e proposte, ma dentro significa all’interno del partito e non sulla stampa». Così Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia, commenta l’annuncio di una “auto-sospensione” del commissario provinciale Alivesi [LEGGI] «Spiace sul piano umano per le affermazioni di Manuel - prosegue il coordinatore forzista - ma non permetto a nessuno, neppure a lui, di distorcere la realtà: da tre anni e mezzo sono coordinatore regionale e mai è stato imposto un candidato. In tutti i casi, abbiamo sempre recepito le indicazioni dei territori. E non importa se quando si vince è merito del candidato e quando si perde si dice che è colpa del partito».«Le spalle sono sufficientemente larghe anche per questo. Se il problema è formulare proposte dentro Forza Italia, il commissario ha tutti gli strumenti. Qualora invece si trattasse delle ipotesi di cui trattano le agenzie circa l’adesione ad altri progetti – ha concluso Cappellacci - preferirei non commentare».Nella foto: il coordinatore regionale forzista Ugo Cappellacci