Sa die in Regione: lo speciale

Le immagini delle celebrazioni per "Sa Die de Sa Sardinia" in Consiglio regione. Interviste a tutte le massime cariche istituzionali. Spazio anche alle polemiche nelle parole della capogruppo del Movimento 5 Stelle per lo stallo nella composizione della Giunta regionale Commenti Le immagini delle celebrazioni per "Sa Die de Sa Sardinia" in Consiglio regione. Interviste a tutte le massime cariche istituzionali. Spazio anche alle polemiche nelle parole della capogruppo del Movimento 5 Stelle per lo stallo nella composizione della Giunta regionale • Guarda e condividi il video su Alguer.tv