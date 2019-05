Condividi | Red 9:12 Venerdì pomeriggio, il senatore del Movimento 5 stelle Gianluigi Paragone sarà ad Alghero per una nuova tappa del tour nazionale che porta i leader pentastellati in giro per l´Italia. Nell´occasione, il noto giornalista incontrerà il candidato sindaco del M5s Roberto Ferrara AvantiTuttiTour: Paragone ad Alghero



ALGHERO – L'AvantiTuttiTour sbarca ad Alghero. Venerdì 3 maggio, alle 15, il senatore del Movimento 5 stelle Gianluigi Paragone sarà in città, prima di approdare a Sassari, per una nuova tappa del tour nazionale che porta i leader pentastellati in giro per l'Italia.



Nell'occasione, accompagnato dal senatore isolano Ettore Licheri, il noto giornalista incontrerà ufficialmente il candidato sindaco del M5s Roberto Ferrara che, dallo Scalo Tarantiello, lo condurrà in giro per Alghero per sottolineare bellezze e problematiche del territorio.



«E’ un grande piacere - sottolinea Ferrara - avere Gianluigi Paragone con noi ad Alghero. Sarà l’occasione per parlare delle potenzialità e delle criticità della nostra città, in un’ottica di costante collaborazione tra portavoce locali e nazionali del Movimento 5 stelle».



Nella foto: Gianluigi Paragone Commenti ALGHERO – L'AvantiTuttiTour sbarca ad Alghero. Venerdì 3 maggio, alle 15, il senatore del Movimento 5 stelle Gianluigi Paragone sarà in città, prima di approdare a Sassari, per una nuova tappa del tour nazionale che porta i leader pentastellati in giro per l'Italia.Nell'occasione, accompagnato dal senatore isolano Ettore Licheri, il noto giornalista incontrerà ufficialmente il candidato sindaco del M5s Roberto Ferrara che, dallo Scalo Tarantiello, lo condurrà in giro per Alghero per sottolineare bellezze e problematiche del territorio.«E’ un grande piacere - sottolinea Ferrara - avere Gianluigi Paragone con noi ad Alghero. Sarà l’occasione per parlare delle potenzialità e delle criticità della nostra città, in un’ottica di costante collaborazione tra portavoce locali e nazionali del Movimento 5 stelle».Nella foto: Gianluigi Paragone