Domenica positiva per il Tc Alghero



ALGHERO - Ottimo fine settimana per il Tc Alghero che, impegnato nei campionati regionali di tennis a squadre, ha raccolto complessivamente tre vittorie ed una sconfitta. Intanto, è iniziato il torneo Under valido come prova di qualificazione ai Campionati italiani giovanili 2019. Sono un centinaio gli atleti iscritti nei vari tabelloni diretti dai giudici arbitro Giuseppe Calise e Gabriele Faggiani. Il torneo dovrebbe terminare entro venerdi 10 maggio.



Nella serie C maschile, la capolista ha sbancato Quartu Sant'Elena, battendo 1-5 il Quattro Mori tennis team. In singolare, successi per il debuttante Giacomo Dambrosi (6-1 6-3 su Testa), Michele Fois (6-1 6-4 su Caocci), Gabriele Paolini (3-6 7-6 6-3 su Cannavera, dopo aver annullato due match point) e Fabio Gallo (Ambu si è ritirato quando era sotto 5-3). In doppio, vittoria per Dambrosi/Fois (6-1 6-4 su Caocci/Cannavera), mentre Gallo/Pittalis hanno perso 6-4 6-3 contro Porcu/Testa). Sconfitte a Monte Urpinu per le ragazze impegnate in C. 3-1 il risultato in favore del Tc Cagliari. Punto della bandiera algherese nel doppio, con Bardino e Razzuoli vincenti 6-1 6-0 su Caddeo e Lilliu. Sconfitte in singolare Claudia Bardino (6-1 6-1 da Beatrice Zucca), Chiara Razzuoli (6-4 6-3 da Claudia Zucca) ed Arianna Alias (7-5 6-2 dalla Caddeo),



Nella serie D3 maschile, vittoria casalinga per 3-1 contro il Tc Terranova C. I punti algheresi sono arrivati grazie a Federico Delogu (6-0 6-3 su Simone Vargiu), Niccolò Carta (per ritiro dell’avversario) e del doppio Carta/Ruiu (6-0 6-2 su Vargiu/Vargiu). Punto della bandiera olbiese firmato da Marco Vargiu (6-3 6-1 su Nicolò Serra). Altra vittoria casalinga, 3-0 contro il Tc Terranova Olbia B, per le ragazze della D2 (che, durante la settimana, si sono aggiudicate anche il recupero contro il Tc Novelli La Maddalena), grazie ai successi di Anastasia Ogno (6-0 6-3 su Sechi), Marta Cau (6-4 4-6 7-5 su Puorro) e nel doppio, che ha visto Ogno e la debuttante Martina Ingrao regolare 6-2 6-0 Tuveri e Sechi.



