Ad Alghero, il Femminismo del Terzo Millennio

ALGHERO - Venerdì 3 maggio, alle 19, negli spazi della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, la “Rete delle donne di Alghero” e la stessa libreria presenteranno il libro “Parole avanti, femminismo del terzo millennio”, di Claudia Sarritzu. Un libro che affronta le battaglie di genere partendo dal linguaggio analizzando le parole, spesso piene di stereotipi, e che vengono usate quotidianamente ed ecco allora che dalle parole nasce la rivoluzione che porta al nuovo femminismo.



“Certo, il femminismo di oggi non è quello di ieri, ha da intraprendere battaglie diverse con strumenti diversi e, soprattutto, deve compire più di prima questa rivoluzione insieme ai maschi. Ma mentre prendiamo questa nuova via dobbiamo anche essere sentinelle attente dei diritti acquisiti, perché in questi ultimi anni stiamo assistendo all’elezione di politici che hanno il coraggio di rimettere in discussione addirittura la legge sull’aborto. A noi ragazze, quindi, non è concesso dare per scontato nulla, noi dobbiamo vigilare. Sempre”. Ecco allora che Sarritzu fa capire al lettore che la parola “femminismo” non è più fuori moda, ma è una bellissima parola che significa pari opportunità e fa percorrere una strada ancora lunga e faticosa contro gli stereotipi ed a difesa dei diritti acquisisti, perché non è vero che le donne hanno ottenuto tutto.



Claudia Sarritzu nasce a Cagliari nel 1986. Ha iniziato la sua carriera come giornalista a Radio Press e ha collaborato con varie testate locali e nazionali, raccontando la crisi economica sarda. Dal 2012, fa parte della redazione di Globalist, dove scrive di politica italiana ed estera. Dialogherà con l'autrice Giusy Piccone, consigliera comunale del Comune di Alghero e socia della "Rete delle donne di Alghero".