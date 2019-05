Condividi | Red 8:18 Anche quest’anno, Marina di Portisco è presente alla 31esima edizione del “Myba charter show 2019”, iniziato martedì all’One ocean port vell di Barcellona, e che si concluderà domani Marina di Portisco a Barcellona



OLBIA - Anche quest’anno, Marina di Portisco è presente alla 31esima edizione del “Myba charter show 2019”, iniziato martedì all’One ocean port vell di Barcellona, e che si concluderà domani, venerdì 3 maggio. L’evento, nel corso del quale si firmano i più importanti contratti di charter dell’anno del settore dei superyacht e dove si decidono le rotte delle più esclusive vacanze in barca, riunisce per quattro giorni il settore dei professionisti del charter di lusso, delle agenzie di noleggio, dei comandanti, degli equipaggi di superyacht e della stampa di tutto il mondo.



Le imbarcazioni in esposizione sono cinquantanove, tutte con dimensioni dai 30 ai 90metri di lunghezza. Un target perfetto per Marina di Portisco che, con la sua presenza al MyBa, promuove a livello internazionale l’eccellenza della sua struttura e della Sardegna nord occidentale.



