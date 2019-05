Condividi | S.O. 11:28 Tutto pronto ad Alghero per la ripartenza dei 2 collegamenti estivi verso Napoli e Madrid firmati Volotea, la compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni in Europa Alghero: Volotea su Napoli e Madrid



ALGHERO - È tutto pronto ad Alghero per la ripartenza dei 2 collegamenti estivi verso Napoli e Madrid firmati Volotea, la compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni in Europa. Il 4 maggio si tornerà a volare alla volta dello scalo campano (1 frequenza settimanale ogni sabato per un totale di 6.700 posti in vendita), mentre è prevista per martedì 7 maggio, la ripartenza dei voli alla volta della capitale spagnola (1 frequenza settimanale tutti i martedì per un totale di 7.800 posti in vendita).



Infine, per rendere ancora più facili e comodi gli spostamenti dei viaggiatori sardi, dal 1° giugno Volotea riprenderà a volare verso altre 3 città italiane: Genova, Venezia e Verona. Con 5 destinazioni raggiungibili dallo scalo sardo, 4 domestiche (Napoli, Genova, Venezia e Verona) e 1 all’estero (Madrid), Volotea stima di consolidare il flusso dei viaggiatori incoming desiderosi di visitare non solo Alghero, ma anche tutta la Sardegna, una regione con un enorme potenziale turistico apprezzata a livello internazionale. Nel 2018, Volotea ha trasportato circa 50.000 passeggeri ad Alghero, pari ad un incremento del 77% rispetto all’anno precedente.



«Siamo felici di riconfermare la nostra proposta voli da e per Alghero anche per il 2019 – ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe -. Grazie ai nostri 5 collegamenti, chi ancora non avesse deciso dove trascorrere le proprie vacanze, non ha che l'imbarazzo della scelta: si può partire per Napoli, città unica al mondo e porta d'accesso per scoprire le bellezze uniche della Costiera Amalfitana, oppure decollare per Madrid, una delle capitali europee più dinamiche e ricche dal punto di vista culturale. Infine, non vanno dimenticati i collegamenti sempre comodi e diretti anche alla volta di Genova, Venezia e Verona».