Condividi | P.P. 11:44 Il Vice Premier Pentastellato Luigi Di Maio sabato 4 maggio in Sardegna. Due le tappe previste: la mattina in Piazza Pino Piras ad Alghero e in serata in Piazza Repubblica ad Assemini Europee, Di Maio ad Alghero e Assemini



ALGHERO - Nuovo tour in Sardegna per il Vice Premier Pentastellato Luigi Di Maio. Via ad una serie di appuntamenti in giro per l’Italia per conoscere l’Europrogramma del Movimento 5 Stelle per le elezioni europee del 26 maggio.



Con queste parole dal quartier generale del Movimento 5 Stelle si annuncia la visita in Sardegna del capo politico del partito fondato da Casaleggio e Grillo, Luigi Di Maio. Previste due tappe.



L'arrivo è in programma il 4 maggio all'aeroporto di Alghero e il primo comizio sarà in Piazza Pino Piras alle 11.30. Giusto il tempo per incontrare gli elettori algheresi impegnati anche per le amministrative di giugno, poi in serata Di Maio è annunciato alle ore 20 in Piazza Repubblica ad Assemini.