L´Isola al Salone del libro di Torino

CAGLIARI - La Regione autonoma della Sardegna, con l’Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, parteciperà alla 32esima edizione del Salone internazionale del libro di Torino, in programma da giovedì 9 a lunedì 13 maggio al Lingotto fiere. Filo conduttore di quest’anno, la mescolanza tra culture, come recita il tema “Il gioco del mondo”.



Un titolo tratto dall’omonimo romanzo di Julio Cortàzar per trasmettere un messaggio: la cultura non contempla frontiere o linee divisorie; non ha confini, anzi, supera divisioni e muri. Su questo tema si confrontano e si presentano dieci case editrici isolane, che porteranno ciascuna una selezione di otto pubblicazioni: AmicoLibro casa editrice, Cabu Abbas casa editrice, EdiUni, Edizioni Segnavia, Coedisar, Pettirosso editore, S'Alvure, Gi.A di Giorgio Ariu, Panoramika editrice e NemaPress.



«Il ruolo delle istituzioni - dichiara il presidente della Regione Christian Solinas, con l'interim all'Assessorato della Cultura - deve essere quello di stare accanto agli autori e operatori sardi, sempre più presenti nell'editoria nazionale e internazionale, sostenendo progetti e incoraggiando iniziative capaci di creare momenti di crescita culturale ed economica».