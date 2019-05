video Condividi | Red 21:43 Tanti curiosi hanno visitato la prima giornata del Nautic Event, nella splendida cornice del porto. Algheresi e turisti si sono divisi tra motoscafi, barche, motori ed accessori nautici da una parte, liquori, dolci, miele ed altro nella seconda parte del porto Nautica ed enogastronomia col progetto Cambusa ad Alghero



ALGHERO – Tanti curiosi hanno visitato la prima giornata del Nautic Event, nella splendida cornice del porto di Alghero. Algheresi e turisti si sono divisi tra motoscafi, barche, motori ed accessori nautici da una parte, liquori, dolci, miele ed altro nella seconda parte del porto. Tra gli stand enogastronimici, anche quello della Società Agricola Apicoltura Franco Anedda, che vanta circa 1500 alveari e che per due anni consecutivi è stato premiato come miglior miele dell'Isola ai Sardinia Food Awards. A parlare ai microfoni del Quotidiano di Alghero è lo stesso Franco Anedda, proprietario dell'azienda in località Is Cambonis, a Villaputzu.



«Una passione che dal 1978 si tramanda di padre in figlio con lo scopo di realizzare un prodotto genuino che contenga tutte le caratteristiche eccezionali ricavate dai fiori della nostra terra. L’apicoltura Anedda è oggi una realtà consolidata nel territorio grazie alla costante ricerca e agli investimenti nelle nuove tecnologie. La ricerca di luoghi ideali per la produzione del miele, ci consente di produrre alcuni mieli tanto delicati quanto rari, e poco comuni in commercio. Sono i mieli di rovo, di rosmarino e di maro. Quest’ultimo – spiega Anedda - è talmente difficile da produrre, a causa delle rare annate abbondanti di fiori, che le piccole quantità ottenute dal lavoro delle api valgono come l’oro».



«Tutta la produzione è rigorosamente realizzata in Sardegna . Non a caso il nostro motto è “Le nostre operaie? Parlano solo in sardo!”. Uno dei tanti elementi che contribuiscono alla realizzazione di un prodotto speciale è la scelta accurata delle zone in cui far bottinare le nostre api. Con l’esperienza di una vita abbiamo selezionato i luoghi migliori della Sardegna, prestando molta attenzione all’aspetto e al sapore del miele che si presenta come un prodotto di grande valore. Lavoriamo con passione per offrire il miglior prodotto possibile, contattaci per qualsiasi esigenza, saremo lieti di soddisfarla», conclude Franco Anedda.



