«Sussidi di settore fermi da cinque mesi»

ALGHERO - «Anche oggi mi segnalano la mancata erogazione dei sussidi percepiti da quanti aspettano gli umilianti e tardivi importi che riconoscono loro le Leggi di Settore per esempio la 27/83 (Talassemici)». A lanciare l'allarme è il consigliere comunale algherese Donatella Marino.



«È inaccettabile che queste persone non percepiscano le loro quote dal mese di gennaio, un ritardo di questo genere è a dir poco vergognoso. Le famiglie e i loro problemi prima di tutto. Perché non si dedica loro maggior attenzione? Perché non fanno notizia? Perché non si appare in vetrina?», chiede Marino.



«Poco importa, la cosa importante è che il sindaco in questi ultimi giorni di suo mandato tra un evento e l'altro, tra un taglio di nastro e l'altro, trovi lo spazio per risolvere un problema così delicato e importante di molti cittadini algheresi – conclude l'esponente dell'Udc - che aspettano da troppi mesi risposte alle mancate erogazioni dei sussidi a loro dovuti».



Nella foto: il consigliere comunale Donatella Marino