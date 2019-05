video Condividi | Red 9:29 Domani pomeriggio, sul parquet del PalaCorbia, Audax algherese e Futsal Alghero si affronteranno per il match valido per la penultima giornata del girone B del campionato regionale di serie C2. Si sfidano la quarta e la seconda del girone, entrambe già certe di disputare i play-off promozione Calcio a 5: ad Alghero è derby time



ALGHERO - Domani, sabato 4 maggio, alle 15.30, sul parquet del PalaCorbia, Audax algherese e Futsal Alghero si affronteranno per il match valido per la 25esima e penultima giornata del girone B del campionato regionale di serie C2. Si sfidano la quarta (Audax) e la seconda (Futsal) del girone, entrambe già certe di disputare i play-off promozione. Ecco le parole dell'allenatore dell'Audax Antonio Baldino ai microfoni del Quotidiano di Alghero.



