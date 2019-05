Condividi | Red 7:42 Da ieri, si può volare verso il nord-est della Francia, mentre dal 31 maggio decollerà la nuova rotta per Pescara. Confermate le ripartenze dei voli verso Tolosa e Venezia. A fine maggio, ilvettore inaugurerà proprio ad Elmas la sua nuova base Volotea: inaugurato il Cagliari-Strasburgo



CAGLIARI - Per celebrare l’inaugurazione della sua nuova base a Cagliari alla fine del mese, Volotea inaugura la sua nuova rotta esclusiva alla volta di Strasburgo (8.100 biglietti in vendita): da ieri (giovedì), si può volare verso il nord-est della Francia una volta alla settimana, ogni giovedì. Sempre da oggi, sono confermate le ripartenze dei voli verso Tolosa, fino a due volte alla settimana nei periodi di più intenso traffico e con un’offerta di 12mila posti. Inoltre, giovedì 30, verrà inaugurata la nuova base operativa Volotea a Cagliari, quinta in Italia e 13esima in Europa, rinforzando così la connettività da e per la Sardegna. Infine, venerdì 31, Volotea confermerà sia l’avvio della nuova rotta alla volta di Pescara, sia la ripartenza dei collegamenti per Venezia.



Ricchissima l’offerta del vettore nell’aeroporto sardo che, per quest'anno, mette a disposizione più di 420mila biglietti per decollare verso quindici destinazioni, dieci delle quali operate in esclusiva. Cinque le novità per l’estate 2019: oltre a Strasburgo e Pescara, si potrà decollare verso Praga (da domenica 16 giugno), mentre hanno già preso il via i nuovi collegamenti verso Marsiglia e Palermo. «Siamo felici di inaugurare il nuovo volo da Cagliari verso Strasburgo, che porta a sei le destinazioni raggiungibili in Francia dallo scalo sardo - afferma Valeria Rebasti, commercial country manager Volotea Italy & Southeastern Europe - Con i nostri voli comodi, diretti e veloci, i passeggeri potranno raggiungere comodamente alcune delle città più affascinanti d’Oltralpe, numerose destinazioni in Italia e, a breve, anche la Repubblica Ceca. Puntiamo, inoltre, a sostenere il tessuto economico locale, incrementando sempre di più il flusso di turisti incoming desiderosi di visitare il capoluogo sardo. A Cagliari, apriremo anche la nostra nuova base operativa a fine mese, creando numerose opportunità di lavoro a livello locale».



«Entra nel vivo la stagione estiva di Volotea all'aeroporto di Cagliari: con l'importante novità del collegamento diretto per Strasburgo e il riavvio dei voli per Tolosa e Venezia, si aggiungono altri decisivi tasselli al network di quindici rotte che Volotea opererà nella Summer'19 dal capoluogo sardo – ha commentato Alberto Scanu, amministratore delegato Sogaer - Manca oramai meno di un mese all'apertura della nuova base Volotea nel nostro scalo. Questa novità, oltre ad arricchire e potenziare ulteriormente il panorama dei collegamenti diretti internazionali dell'aeroporto, rappresenta per Cagliari e il Sud Sardegna un investimento molto importante da cui attendiamo ricadute economiche positive per tutto il territorio». Dallo scalo sardo, è possibile decollare verso quindici destinazioni: otto domestiche (alla volta di Genova, Torino, Venezia, Verona, Ancona, Napoli, Palermo e Pescara) e sette estere (Bordeaux, Lione, Nantes, Tolosa, Marsiglia, Strasburgo e Praga). Tutte le rotte da e per Cagliari sono disponibili sul sito internet della compagnia aera, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all'895/8954404. Commenti