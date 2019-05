Condividi | M.V. 11:50 Nervi tesi anche a Cagliari. Il tavolo regionale si chiude col nulla di fatto e rimanda ogni decisione esplorativa ai Coordinamenti provinciali e locali. Marasma su Alghero, cadono anche le ultime certezze e ritornano tutti in gioco col rischio scissione dietro l'angolo. Nel frattempo, l'uscente Mario Bruno e Roberto Ferrara (M5S) viaggiano spediti Comunali, alta tensione ad Alghero

Nodi e nomi: ecco tutti i problemi



ALGHERO - Impantanati. Anche Christian Solinas decide di non decidere. Il Quotidiano di Alghero l'ha utilizzato diverse volte negli ultimi tempi, eppure non c'è termine che meglio rappresenta e descrive l'impasse che regna nella Coalizione di Centrodestra, che poco più di due mesi fa ha vinto le elezioni regionali, ma non riesce a distanza di 68 giorni a presentare una Giunta ai sardi. Così, anche ieri (giovedì), il tavolo che solo qualche giorno fa il governatore aveva avocato a se nel tentativo di redimere i problemi ed evitare che la scelta dei candidati sindaco avesse ripercussioni pesanti sull'Esecutivo regionale, si chiude rimandando ogni decisione ai tavoli provinciali e locali. Si riparte oggi insomma, ma la tensione resta altissima.



Se la riunione nella sede del Psd'Az cagliaritano qualche passetto in avanti l'ha compiuto sulle scelte dei futuri candidati di Cagliari e Sassari - Truzzu (Fratelli d'Italia) e Satta (Forza Italia) rimangono in netta pole position - è su Alghero che permangono i problemi più grossi, con Psd'Az e Lega che vantano la prima scelta e puntano su Mario Conoci o in alternativa Gavino Sini. La prima forza della coalizione però, non trova l'accordo interno soprattutto con Forza Italia, che punta i piedi. Proprio i berlusconiani però, molto ridimensionati dopo le uscite di Michele Pais e Maurizio Pirisi, si ritrovano con il solo Marco Tedde su cui scommettere: tanto che proprio in queste ore sarebbe fortissimo il pressing sull'ex consigliere regionale, nella speranza che possa accettare un clamoroso ritorno al 2011 (Tedde vanta già due legislature ad Alghero, ma soprattutto sarebbe pronto al ripescaggio in Consiglio regionale con Peru indaffarato con alcuni procedimenti giudiziari in corso). In alternativa, è ricomparso sul tavolo il nome di Giovanna Caria.



Riprendono così vigore tutte le altre ipotesi note su cui in molti lavorano da tempo: Marco Di Gangi, sponsorizzato da Fratelli d'Italia, Maurizio Pirisi, un asso indipendente pronto a mettere al servizio della coalizione la sua grande esperienza amministrativa, e Francesco Marinaro, stimato un po' da tutti, ritornato appetibile in considerazione delle grosse difficoltà incontrate nel chiudere il cerchio. Nel complessivo marasma, da giovedì si fanno largo almeno altre tre strade che però non troverebbero ancora il lasciapassare di tutti i partiti, tanti sono i veleni ancora in circolo.



La prima è il ritorno in auge di Pietrino Fois: Lo stesso coordinatore regionale dei Riformatori sardi però, non sarebbe affatto sicuro di accettare una difficile sfida con l'uscente Mario Bruno (Csx) e punterebbe ancora su un ruolo di prim'ordine in Regione. L'Udc del sempre combattivo Antonello Usai, invece, avrebbe già messo sul tavolo l'esperienza di Marisa Castellini, ex assessore con la Giunta Bruno ed eventualmente pronta ad assumersi il ruolo di portabandiera del Cdx. Tutte strade che si scontrano con l'unica realtà in grado di accentrare perfino gli appetiti di alcuni partiti fino a ieri nel Csx (PdS e Upc), Emiliano Piras (Noi con Alghero): è lui il favorito a guidare la fronda centrista, che dopo l'accordo con Sardegna Civica di Franco Cuccureddu punta a coalizzare intorno a se anche i partiti più blasonati.



