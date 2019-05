Condividi | Red 13:15 Lega e Psd'Az forzano e ottengono il lasciapassare definitivo dai partiti nazionali sul tavolo di Cagliari, agevolato sul posto dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais. La decisione dovrebbe essere ratificata in queste ore dal tavolo locale, che vedrà tutte le forze politiche confrontarsi. Forza Italia tenta il tutto per tutto e gioca la carta Nunzio Camerada Cdx, il candidato è Mario Conoci

Nella foto: Mario Conoci Commenti ALGHERO – Manca la “santificazione” da parte del tavolo locale, ma Mario Conoci è quasi certo di essere candidato sindaco scelto per il Centrodestra ad Alghero. Dopo l'annunciata fumata nera di ieri sera (giovedì) [LEGGI] , quando il tavolo regionale pareva si fosse concluso con un completo nulla di fatto, rimandando la decisione al tavolo locale convocato per oggi, le diplomazie dei partiti nazionali hanno continuato a lavorare ed è servita una prova di forza per sbloccare la situazione.Prova di forza che, come si poteva attendere, è arrivata dalla Lega che, con l'alleanza regionale con il Psd'Az, ha sparigliato le carte. Infatti, la situazione pare si sia definitivamente sbloccata in questi momenti a Cagliari, grazie all'interessamento del commissario regionale della Lega Eugenio Zoffili, agevolato sul posto dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais. La decisione dovrà comunque, necessariamente, passare dal tavolo cittadino in programma oggi e pare che Forza Italia voglia giocarsi l'ultimo jolly del suo mazzo. Abbandonato il “sogno Tedde” (ammaliato dalle sirene cagliaritane) ed accantonata “l'ipotesi Caria”, i forzisti mettono sul tavolo il nome del consigliere comunale Nunzio Camerada.Nella foto: Mario Conoci