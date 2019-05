Condividi | Red 18:11 Una donna, attirata dall’affare, ha versato una somma di denaro a titolo di anticipo per portare a termine la trattativa. Da quel momento in poi, un 50enne piemontese, intascata la somma, non ha più dato notizie, rendendosi irreperibile. A quel punto, la vittima del raggiro si è presentata alla locale Stazione dei Carabinieri per formalizzare la denuncia di truffa Truffa on-line: una denuncia a Bolotana



BOLOTANA - Su una nota piattaforma di vendita on-line era stato inserito un annuncio-trappola con il quale veniva posta in vendita una stufa a pellet ad un prezzo alquanto vantaggioso. All’annuncio, aveva risposto una donna del Marghine che, attirata dall’affare, ha versato una somma di denaro a titolo di anticipo per portare a termine la trattativa.



Da quel momento in poi, il presunto venditore, intascata la somma, non ha più dato notizie, rendendosi irreperibile. A quel punto, la vittima del raggiro si è presentata alla locale Stazione dei Carabinieri per formalizzare la denuncia di truffa.



I militari, dopo una serie di riscontri e la collaborazione della persona offesa, sono riusciti a documentare ed accertare il flusso del denaro risultato accreditato su una linea di deposito. Questi riscontri sono stati fondamentali per l'identificazione del responsabile, un 50enne della provincia di Novara, che pertanto è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria per il reato di truffa.