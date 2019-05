Condividi | Red 21:04 Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno individuato un uomo residente a Carbonia che ha indebitamente usufruito dell’esenzione del pagamento del ticket sanitario Non paga il ticket: sanzionato a Carbonia



CARBONIA - Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno individuato un uomo residente a Carbonia che ha indebitamente usufruito dell’esenzione del pagamento del ticket sanitario. L'uomo, emerso dalla consultazione di appositi elenchi predisposti all’esito di una specifica analisi operativa di rischio effettuata a livello centrale dalla componente specialistica del Corpo, è stato poi approfondito con l'analisi delle risultanze informative acquisite nell’ambito del controllo del territorio.



L'azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, controllando la corrispondenza tra la capacità reddituale dichiarata dall'interessato mediante autocertificazione, con quanto censito dalle banche dati in uso al Corpo. Le ispezioni hanno permesso di accertare che la persona controllata versava in una situazione economica tale da non rientrare nei parametri previsti per accedere al beneficio pubblico e quindi di appurare l'indebita esenzione dal pagamento del ticket sanitario per un importo pari a 1.242euro. Il responsabile è stato segnalato alla locale Prefettura per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al triplo del beneficio conseguito.