Domani mattina, nella Sala T1 del T Hotel, in Via dei Giudicati 66, a Cagliari, è in programma un seminario pazienti-medici sulla leucemia mieloide cronica. Al centro dell'incontro, il futuro della malattia, la qualità di vita dei pazienti ed il ruolo del trapianto di cellule staminali nella Lmc Sanità: seminario Ail



CAGLIARI – Domani, sabato 4 maggio, nella Sala T1 del T Hotel, in Via dei Giudicati 66, a Cagliari, a partire dalle 10, si terrà il Seminario pazienti–medici dedicato alla leucemia mieloide cronica, organizzato dall’Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi ed il mieloma e dal Gruppo Ail pazienti leucemia mieloide cronica, con il patrocinio della Fondazione Gimema. Il seminario sarà dedicato al futuro della patologia ed al ruolo del trapianto di cellule staminali nella Lmc. Una parte importante dell’incontro sarà incentrata sul lavoro dei Gruppi Ail pazienti, sulla qualità di vita e sulle testimonianze di pazienti e caregiver.



Ad aprire il seminario Ail pazienti–medici di Cagliari saranno Renzo Pili (presidente Ail di Cagliari) e Giorgio La Nasa (primario dell’Ematologia del capoluogo sardo). Dopo i saluti, verrà lasciata la parola ai pazienti ed ai caregiver, che racconteranno la loro esperienza. Felice Bombaci (responsabile Gruppi Ail pazienti) riporterà le attività del Gruppo Ail pazienti Lmc, attivo da dieci anni e sempre al fianco dei pazienti e dei loro familiari. Al seminario parteciperanno Elisabetta Abruzzese (dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma), Maria Pina Simula (dell’Ematologia e Centro trapianti midollo osseo dell’Ospedale “A.Businco" di Cagliari) e Giovanni Caocci (professore associato di Ematologia dell’Università degli studi di Cagliari-Ematologia e Centro trapianti midollo osseo ospedale “A.Businco”).



I Gruppi Ail pazienti sono formati da pazienti e familiari che vogliono condividere dubbi ed incertezze sul percorso della malattia, confrontarsi con persone nella stessa situazione e sentirsi così meno soli. Con il sostegno dell'Ail, i Gruppi Ail pazienti hanno la possibilità di organizzare incontri di educazione terapeutica rivolti a pazienti e familiari, incoraggiare la ricerca sulle varie patologie, promuovere incontri virtuali attraverso forum dedicati e promuovere la pubblicazione di materiali informativi di carattere divulgativo. Nel corso del seminario, sarà dedicato ampio spazio al confronto tra pazienti e medici per favorire lo scambio di informazioni corrette ed aggiornate e chiarire eventuali dubbi e perplessità.